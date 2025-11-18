Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo coordinado entre Bomberos, Parques Nacionales y Protección Civil permitió evacuar este lunes a un grupo de 16 turistas que se encontraban alojados en el Portal Los Toldos, dentro del Parque Patagonia, en jurisdicción de Perito Moreno. La intervención se activó luego de que los intensos vientos que afectan a la región provocaran la voladura del techo de una de las estructuras del complejo turístico, generando una situación de riesgo que obligó a actuar de manera inmediata.

De acuerdo a fuentes consultadas por La Opinión Austral, el alerta se emitió en horas de la mañana, cuando personal de Parques Nacionales solicitó apoyo al Cuartel 12° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz para asistir en una evacuación preventiva del establecimiento. Las ráfagas, que desde temprano golpeaban gran parte del noroeste provincial, superaban los niveles habituales y ya habían provocado daños materiales en diversos puntos del área protegida.

El estado en el que había quedado el edificio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Dos efectivos del cuartel local se trasladaron al Portal Los Toldos, donde trabajaron junto al personal de Parques y de Protección Civil para asegurar el sector afectado, evaluar posibles riesgos adicionales y organizar el traslado de los turistas. La prioridad fue garantizar que las personas pudieran salir del lugar sin exponerse a nuevos desprendimientos o a estructuras debilitadas por la fuerza del viento.

El operativo se desarrolló de manera ordenada y bajo protocolos de seguridad ya establecidos para este tipo de contingencias. Según pudo saber este diario, los 16 visitantes fueron acompañados en varios vehículos, conformando una caravana controlada que permitió su llegada sin inconvenientes a la localidad de Perito Moreno. En paralelo, los equipos permanecieron en el portal para evaluar el daño estructural y verificar que no existieran otros riesgos inmediatos.

Algunos de los vehículos en los que los turistas fueron evacuados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Desde Bomberos destacaron que la intervención “finalizó sin novedad”, subrayando el trabajo conjunto entre las distintas instituciones que operan en la zona y la importancia de actuar de forma rápida y coordinada frente a fenómenos climáticos que, en los últimos años, se han vuelto cada vez más extremos en el territorio santacruceño.