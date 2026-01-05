Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave incidente registrado durante la mañana del domingo 5 de enero alteró la calma habitual de Perito Moreno y encendió las alertas en torno a la seguridad de los edificios públicos. Una explosión seguida de un principio de incendio se produjo en el gimnasio municipal ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Estrada, en el sector destinado a las calderas, lo que motivó un importante despliegue de emergencia y dejó como saldo una empleada lesionada.

El episodio ocurrió en las primeras horas del día, cuando una fuerte detonación fue percibida tanto por quienes se encontraban en el interior del edificio como por vecinos de la zona. Inmediatamente después de la explosión, se desató un foco ígneo que generó momentos de tensión y obligó a activar los protocolos de evacuación y emergencia.

De acuerdo a la inspección técnica realizada tras controlar la situación, se determinó que el siniestro fue provocado por una acumulación de gases en el ambiente. Al activarse el termotanque del sistema, se produjo la ignición de esa mezcla explosiva, desencadenando la explosión y el posterior principio de incendio. La rápida propagación del gas en un espacio cerrado fue clave en la magnitud del incidente, aunque la intervención oportuna evitó consecuencias mayores.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de bomberos correspondientes a los móviles 612 y 1022, que trabajaron de manera inmediata en la neutralización del foco ígneo y en el aseguramiento de las válvulas de suministro de gas. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que las tareas se desarrollaron de forma coordinada junto al jefe de Obras Públicas del municipio y al responsable técnico de la empresa Camuzzi, con el objetivo de garantizar que no existieran riesgos residuales para el edificio ni para las personas.

En medio de la emergencia, una empleada del gimnasio municipal resultó lesionada. Según se informó, la trabajadora intentó evacuar el lugar tras la explosión y sufrió un corte en el rostro al ser golpeada por un balde que fue desplazado por la onda expansiva. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica. Afortunadamente, las lesiones no revestirían gravedad, aunque el hecho generó preocupación entre sus compañeros y las autoridades.

El operativo fue supervisado por el comisario inspector Alarcón, de la comisaría local, y por la oficial principal Grance, quienes coordinaron las acciones de seguridad en el perímetro y garantizaron que el sector quedara debidamente resguardado mientras se realizaban las pericias correspondientes. Como medida preventiva, el edificio permaneció cerrado hasta tanto se completen las evaluaciones técnicas sobre el estado de las instalaciones.