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En un vuelco significativo dentro de la investigación penal que busca esclarecer la violenta balacera registrada días atrás en la capital provincial, la Justicia de Santa Cruz dispuso este martes la liberación de cuatro de los seis hombres que permanecían tras las rejas. La medida, rubricada por la titular del Juzgado de Instrucción N° 2 local, Yamila Bórquez, trajo alivio a los allegados de los implicados, quienes desde el primer momento sostuvieron que los jóvenes habían viajado a Río Gallegos con el único propósito de concretar la compraventa de un auto y que nada tenían que ver con el feroz ataque armado.

Los beneficiados por la resolución judicial son Nahuel Coronel, David Vega, Dionel Vega y Juan Sebastián. Todos ellos habían sido privados de la libertad el pasado jueves en el marco de una serie de intensos allanamientos desplegados por efectivos de la Policía de Santa Cruz en el barrio El Faro, un sector convulsionado por el violento episodio que encendió las alarmas de la comunidad riogalleguense.

La tapa de LOA tras el hecho.

Durante la audiencia de indagatoria llevada a cabo el sábado posterior a las aprehensiones, los cuatro sospechosos mantuvieron una postura coincidente ante la magistrada: aseguraron que al momento de producirse la balacera no se encontraban en la ciudad capitalina. No obstante, en esa primera instancia procedimental no lograron aportar de inmediato los registros fílmicos o documentales que acreditaran fehacientemente su ubicación espacio-temporal en Perito Moreno, lo que prolongó su detención preventivamente. Se trataba de los registros fílmicos a los que tuvo acceso La Opinión Austral.

El horario y la fecha de la cámara de seguridad dentro de la casa de uno de los sospechosos, lo ubica en Perito Moreno el día del tiroteo. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Con el correr de las horas y tras la recolección de los primeros elementos de descargo, el abogado defensor Mario Monsalvo presentó formalmente el pedido de excarcelación durante la jornada del lunes.

La jueza Yamila Borquez durante un juicio, como vocal subrogante. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras evaluar los antecedentes y el estado incipiente del expediente, la jueza Bórquez dictaminó la inmediata liberación de los cuatro vecinos del norte santacruceño pasado el mediodía de este martes. Si bien la resolución les permite emprender el regreso a Perito Moreno para recontarse con sus familias, los jóvenes continúan sujetos al proceso penal: el juzgado les fijó la restricción de arraigo, por lo que no podrán ausentarse del territorio provincial mientras dure la instrucción.

Al ser consultado por La Opinión Austral, el letrado Mario Monsalvo analizó las aristas del caso y lanzó una severa advertencia sobre las condiciones en las que se administra la justicia penal en la provincia. El abogado defensor señaló que “estas cuestiones o conflictos operan por las fallas propias de un sistema totalmente desaggiornado, con serios problemas de recursos materiales y tecnológicos”, remarcando el desfasaje que sufren las investigaciones ante la falta de herramientas modernas de verificación rápida. Sin embargo, hizo un paréntesis para valorar la dedicación del fuero penal capitalino: “Hay que destacar el esfuerzo que realiza el personal del sistema judicial. En este caso en especial, el Juzgado de la Dra. Yamila Bórquez y su personal“.