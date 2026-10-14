Un grave accidente se registró sobre la Ruta Provincial N.º 43, a unos 25 kilómetros de Perito Moreno, en dirección norte hacia Caleta Olivia, cuando un automóvil impactó contra un guanaco que se encontraba sobre la calzada.

De acuerdo con la información recabada, el vehículo era ocupado por dos personas adultas que habían partido desde Chile Chico, Chile, y se dirigían hacia Caleta Olivia. Por causas vinculadas a la presencia del animal silvestre en la ruta, se produjo la colisión que provocó importantes daños materiales en la parte delantera del automóvil.

A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los dos ocupantes sufrió heridas de gravedad. Ambos recibieron asistencia en el lugar por parte del personal del Hospital de Perito Moreno y de efectivos de la División Operaciones Rurales (D.O.R.), quienes intervinieron tras el siniestro.

Los dos ocupantes del vehículo recibieron asistencia del personal de salud de Perito Moreno

Recomiendan circular con precaución ante la presencia de guanacos

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que representa la presencia de animales silvestres sobre las rutas de Santa Cruz, especialmente en sectores donde es habitual el desplazamiento de guanacos.

Ante estas situaciones, se recomienda a los conductores respetar las velocidades permitidas, mantener la atención permanente en el camino y reducir la velocidad al transitar por zonas donde pueda aparecer fauna silvestre.

La presencia de animales sobre la calzada puede provocar accidentes de consideración, por lo que circular con precaución resulta fundamental para prevenir siniestros y proteger tanto a los viajeros como a la fauna de la región.