Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La preocupación comenzó a crecer el fin de semana, cuando los familiares de Silvia Erichsen (46), Luis Martín Paredes (52) y el pequeño Heitan (8) advirtieron que no lograban comunicarse con ellos desde hacía más de 48 horas. La familia había salido desde Puerto San Julián con destino a la Estancia San Raúl, ubicada en cercanías de Perito Moreno, a bordo de una camioneta Chevrolet S10 con una estructura de madera en la caja.

El último contacto registrado fue alrededor de las 13 horas del viernes, cuando informaron haber arribado a la localidad de Fitz Roy. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, desde ese momento, no hubo más mensajes, llamadas ni señales de comunicación. La falta de noticias derivó en un estado de inquietud generalizado que rápidamente trascendió el círculo familiar y llegó a las autoridades.

Ante la ausencia de novedades, la Policía de Santa Cruz emitió un comunicado oficial solicitando la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de las tres personas.

Móviles en el ingreso al establecimiento rural.

El operativo se extendió a distintas localidades del norte provincial, incluyendo Pico Truncado y Las Heras, donde se realizaron averiguaciones en hospitales y dependencias policiales, sin resultados positivos.

Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un canal de difusión clave: vecinos, familiares y amigos compartieron fotografías y datos del vehículo en que se trasladaban, apelando a la solidaridad característica de los santacruceños en este tipo de situaciones.

La incertidumbre se mantuvo hasta la mañana de este lunes, cuando finalmente llegó la confirmación esperada. Una comisión de la División Operaciones Rurales Zona Norte, bajo la coordinación del comisario Germán Reynoso, logró llegar a la estancia San Raúl y corroborar que la familia se encontraba en perfecto estado de salud.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas, los tres manifestaron que habían tenido problemas con la conexión de su antena Starlink, lo que los dejó incomunicados durante todo el fin de semana. Esta falla técnica impidió que pudieran avisar que habían llegado sin inconvenientes a destino, lo que derivó en el operativo de búsqueda y en la preocupación de toda la comunidad.

Las autoridades destacaron la rapidez con que se organizó el despliegue y la colaboración entre distintas divisiones policiales y familiares de los desaparecidos.