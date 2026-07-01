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El vuelo inaugural despegó desde la localidad santacruceña y abrió formalmente una nueva ruta aérea que une a Perito Moreno con la capital del país, con escala en Comodoro Rivadavia. La operación se realiza con aeronaves Embraer ERJ-145.

Se trata de una demanda histórica de la comunidad que finalmente se concreta tras gestiones impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz, en articulación con organismos nacionales, el municipio local y la empresa aérea. Para la puesta en marcha del servicio fue necesario avanzar en adecuaciones técnicas, operativas y de seguridad en el aeropuerto de Perito Moreno.

La incorporación de este vuelo representa un paso estratégico para la provincia, no solo por mejorar la conectividad aérea, sino también por el impacto que tendrá en el desarrollo económico y productivo de la región.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta nueva conexión permitirá facilitar el traslado de pasajeros, fortalecer actividades comerciales y productivas, y potenciar sectores clave como el turismo y la minería, dos motores centrales para el crecimiento del noroeste santacruceño.

Expectativa y emoción en el aeropuerto de Perito Moreno durante la histórica salida del primer vuelo comercial hacia Buenos Aires.

Además, se espera que la nueva ruta contribuya a ampliar el acceso a algunos de los principales atractivos turísticos de la zona, entre ellos el Parque Patagonia, el Monte San Lorenzo, el Cañadón del Río Pinturas y la Cueva de las Manos, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país.

Este nuevo servicio se suma a las operaciones que actualmente presta LADE en la provincia y forma parte de una política orientada a fortalecer la conectividad como herramienta de integración territorial.

La partida del primer vuelo comercial desde Perito Moreno simboliza así una nueva etapa para Santa Cruz, consolidando una conexión largamente esperada y abriendo mayores oportunidades para el turismo, la producción y la inversión en el norte provincial.