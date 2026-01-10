Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada del sábado estuvo marcada por dos siniestros viales registrados en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz que, aunque no dejaron víctimas fatales, activaron un importante operativo de prevención y seguridad por parte de bomberos, fuerzas policiales, personal sanitario y organismos de protección civil.

El primero de los hechos se produjo al mediodía en pleno casco céntrico de Perito Moreno, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Saavedra, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal. Allí colisionaron una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Gol Trend, lo que motivó un llamado de alerta ante la posibilidad de un derrame de sustancias peligrosas sobre la calzada. Ante esta situación, una dotación de bomberos se hizo presente de manera inmediata para evaluar el escenario y garantizar la seguridad en el lugar.

El personal realizó una inspección técnica minuciosa de ambos rodados. El líquido que se observaba sobre el asfalto correspondía al sistema de refrigeración del automóvil, específicamente agua del radiador, lo que permitió descartar riesgos mayores. Asimismo, se verificó que el Volkswagen ya tenía interrumpido el suministro eléctrico, con el cable de la batería cortado, eliminando cualquier posibilidad de cortocircuito o inicio de incendio.

En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos de la comisaría local y personal de Protección Civil, quienes ordenaron el tránsito y aseguraron la zona hasta la normalización de la circulación.

Horas más tarde, ya entrada la tarde, un nuevo accidente vial volvió a encender las alarmas, esta vez en la ciudad de Río Gallegos. El siniestro ocurrió alrededor de las 15 horas en la intersección de las calles Segovia y Fernando Diego García, donde colisionaron de manera frontal-lateral un Chevrolet Aveo y una camioneta Toyota Hilux. La violencia del impacto obligó a activar el protocolo de emergencia, con la presencia de bomberos, efectivos policiales y una unidad sanitaria.

Como consecuencia del choque, la conductora del Chevrolet Aveo debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos a bordo de una ambulancia, para una evaluación médica más exhaustiva. Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, se indicó que el traslado respondió a criterios preventivos ante el impacto sufrido.