Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alan Martínez, Jorge Azzi y Hernán Vallejos fueron indagados el sábado por el juez a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de la localidad de Las Heras y, según conoció el diario La Opinión Austral, y continuarán detenidos a disposición de la Justicia y a la espera de su procesamiento.

Se trata de los tres delincuentes que aterraron a una familia durante en fin de semana. Entraron a una vivienda, tuvieron de rehén a un nene, apuntaron con un cuchillo a su padre y apuraron a su madre con pedido de dinero. “Dónde está la plata, venimos a cobrar, nosotros sabemos que ustedes tienen plata“, dijo uno de los malvivientes.

En la noche del sábado, alrededor de las 21 horas, llegaron nuevamente a la ciudad de Perito Moreno y quedaron alojados en las instalaciones de la Comisaría. Su estadía es temporal, dado a que desde la Dirección General Regional Norte deben determinar en qué dependencia policial quedarán presos, al menos por 10 días hábiles.

Así entraban los ladrones a la propiedad familiar.

Violento robo en una casa

Tal como lo publicó La Opinión Austral, el violento hecho de robo calificado ocurrió la noche del viernes 26 en una propiedad que se encuentra ubicada en el pasaje Pari Aike de Perito Moreno. Los tres delincuentes irrumpieron en la casa y generaron una escena desesperante: uno sostuvo del cuello a un nene y otro hizo lo propio con el padre, mientras lo amenazaba con un cuchillo.

Bajo amenazas con hacerle daño a la familia, todos fueron a una habitación donde estaban guardados los ahorros. Los malhechores sustrajeron 30.000 dólares, un reloj GUCCI con incrustaciones de metal, una computadora Notebook Lenovo azul, varias joyas de fantasía, una alianza de oro, tres celulares marca Xiaomi y un reloj Tyson.

Allanamientos y detenciones

La familia aportó características fisonómicas y de vestimenta a la Policía, quienes realizaron las investigaciones correspondientes. Horas después, el personal de la División de Investigaciones (DDI) pudo localizar a los delincuentes, gracias al seguimiento de cámaras de seguridad, y detuvo a los ladrones tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras.

Como resultado de las tareas de investigación, en la madrugada del sábado, alrededor de las 04:30 horas, se concretaron allanamientos simultáneos en un local comercial del barrio 35 Viviendas, en un domicilio de avenida San Martín al 1100 y en un vehículo marca Peugeot 2008.

Dichos procedimientos, que contaron con la colaboración de la División Operaciones Rurales (DOR), permitieron el secuestro de elementos de interés probatorio como: teléfonos celulares (uno de ellos con geolocalización activa vinculada al hecho), prendas de vestir coincidentes con las descripciones aportadas, un rifle calibre .22 con municiones, un DVR, joyería y documentación.