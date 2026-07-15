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La Policía de Santa Cruz volvió a reforzar su presencia en las rutas del interior provincial con un nuevo operativo preventivo desarrollado sobre la Ruta Provincial N.º 39, una vía estratégica para la actividad ganadera y la circulación entre establecimientos rurales del noroeste santacruceño.

El procedimiento fue llevado adelante durante la tarde y la noche por efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, en el marco de las acciones permanentes que impulsa la fuerza para fortalecer la seguridad en las zonas rurales y prevenir delitos que afectan tanto a productores como a quienes transitan habitualmente por esos caminos.

Según pudo saber La Opinión Austral, la intervención se enmarca dentro de un esquema de controles que la Policía realiza de manera periódica en distintos puntos de la provincia, especialmente en sectores donde confluyen actividades agropecuarias y existe una importante circulación de vehículos vinculados al trabajo rural.

Durante el operativo, los efectivos efectuaron controles vehiculares e identificaron a conductores y acompañantes, verificando la documentación obligatoria para circular y constatando que los vehículos se encontraran en condiciones reglamentarias.

Estas tareas no solo buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, sino también contar con un mayor control sobre los movimientos que se registran en caminos rurales, donde las grandes distancias y la baja densidad poblacional suelen representar un desafío para las tareas preventivas.

Uno de los principales objetivos del despliegue estuvo orientado a desalentar el delito de abigeato, una problemática que históricamente preocupa al sector ganadero santacruceño debido al impacto económico que genera sobre los establecimientos productivos.

El robo de ganado constituye uno de los delitos rurales más complejos de investigar, ya que generalmente ocurre en campos alejados de los centros urbanos y requiere un importante trabajo de prevención, patrullaje e inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, el operativo también estuvo dirigido a prevenir la caza furtiva de fauna silvestre, una práctica prohibida que representa una amenaza para la conservación de diversas especies que habitan el territorio santacruceño.

Las autoridades recordaron que este tipo de controles permiten detectar irregularidades vinculadas con el transporte de animales, el uso de armas en zonas rurales y otras conductas contempladas por la legislación provincial y nacional