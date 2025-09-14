Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mediodía del domingo en la pequeña localidad de Perito Moreno se vio alterado por la presencia de humo y llamas en una vivienda ubicada en la zona de la ex Ruta 40 y Paseo Río Fénix. La rápida intervención de la División Cuartel 12 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz permitió contener un principio de incendio que amenazaba con expandirse hacia la casa principal, generando gran preocupación entre vecinos y transeúntes.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro comenzó en un depósito lindero al domicilio familiar, donde, de acuerdo con las primeras declaraciones de la propietaria, las llamas se habrían originado por accidente.

Al arribar al lugar, los efectivos actuaron con celeridad: procedieron a cortar el suministro eléctrico de la vivienda y desplegaron una línea de ataque directo sobre el foco ígneo. Según pudo saber este diario, en pocos minutos lograron sofocar el fuego, impidiendo que se propagara y causara daños de mayor magnitud.

Si bien el fuego dejó algunas pérdidas materiales en el depósito, la situación pudo resolverse sin registrar personas heridas, lo que representa un alivio para la familia afectada y la comunidad.