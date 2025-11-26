Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría de la localidad de Perito Moreno inició actuaciones judiciales a las 02:36 horas por la carátula de lesiones leves y daños, tras la denuncia presentada por una mujer de 28 años con domicilio en calle Perito Moreno. La información se dio a conocer luego de averiguaciones realizadas por el diario La Opinión Austral.

Según el informe, el incidente comenzó aproximadamente a las 22:30 horas del martes, en el domicilio que compartía con su pareja, un hombre de 32 años. La damnificada relató que su novio inició una escena de celos, se tornó molesto, ofuscado y agresivo, lo que resultó en forcejeos. Debido a la situación, la damnificada se retiró y se acercó a la dependencia policial para solicitar medidas cautelares.

Posteriormente, al regresar a su domicilio alrededor de las 01:00 horas, la mujer constató daños en su vehículo. Se trataba de una motocicleta marca HONDA, modelo CITY 2010, que se encontraba estacionada en el patio del inquilinato. El rodado presentaba cortes en ambas cubiertas, daños que la denunciante atribuyó a su pareja.

La víctima instó la acción penal por las lesiones sufridas y se efectuaron las diligencias de rigor en el lugar. El caso quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la localidad de Las Heras.