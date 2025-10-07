Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El caso que conmocionó a la localidad santacruceña de Perito Moreno hace apenas unos días volvió a cobrar fuerza en las últimas horas, tras un operativo policial de gran magnitud que arrojó resultados contundentes. La División de Investigaciones (DDI) de Perito Moreno, bajo la conducción del comisario Fabián Díaz, llevó adelante un despliegue coordinado en distintas ciudades de la provincia y también en el norte del país, logrando desarticular una organización delictiva que habría operado con un alto grado de planificación y conexiones fuera de Santa Cruz.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, todo comenzó con un violento robo ocurrido días atrás en una vivienda familiar, donde tres delincuentes -ya detenidos- se llevaron una importante suma en dólares, joyas y dos relojes de alto valor económico.

El hecho generó conmoción en la comunidad por el monto del botín y también por la audacia con la que los ladrones actuaron. A partir de ese episodio, los investigadores intensificaron las tareas de campo, cruzaron información y comenzaron a seguir distintas líneas que finalmente derivaron en una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de Las Heras.

En Perito Moreno se produjeron las primeras detenciones: tres personas fueron arrestadas, entre ellas un ciudadano chileno que, según fuentes judiciales consultadas, habría ingresado al país de manera ilegal.

Uno de los procedimientos que se hizo en Santa Fe. FOTO: AIRE DE SANTA FE

Durante los procedimientos, se incautó una suma considerable de dólares presuntamente vinculada al robo, varios teléfonos celulares, joyas, elementos tecnológicos y, de manera sorpresiva, una cantidad “considerable” de estupefacientes, aunque no trascendió ni el tipo ni el pesaje de los mismos. Este último hallazgo motivó la intervención inmediata del Juzgado Federal, a través de la Fiscalía competente, dado que se presume que parte de la banda también podría estar involucrada en actividades vinculadas al narcotráfico.

Uno de los integrantes es oriundo de Chile y habría cruzado la frontera de manera ilegal.

En paralelo, y como parte de la misma causa, se realizaron nuevos allanamientos en la ciudad de Puerto San Julián, donde la Policía logró recuperar más elementos sustraídos, entre ellos dinero en efectivo, alhajas y objetos de valor que coincidirían con los denunciados por la familia damnificada, según pudo saber La Opinión Austral. En ese operativo fueron detenidas tres personas más, que se suman al grupo ya aprehendido en Perito Moreno.

La trama delictiva, sin embargo, se extendió más allá de los límites provinciales. Fuentes policiales confirmaron que dos individuos fueron capturados en la provincia de Santa Fe, tras un seguimiento conjunto con fuerzas de seguridad locales. Tal como informó este diario, ambos tendrían relación directa con los autores materiales del robo ocurrido en Santa Cruz, lo que confirma la existencia de una organización con presencia interprovincial y posiblemente transnacional.

El accionar coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad y el rápido avance de la investigación permitieron cerrar el círculo en tiempo récord. En total, once personas quedaron a disposición de la Justicia, mientras se profundiza el análisis de la evidencia secuestrada para determinar el rol de cada uno en la estructura criminal.