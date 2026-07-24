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Ante la crítica situación generada por las intensas nevadas que cubrieron gran parte de la provincia de Santa Cruz, Newmont colaboró activamente en el rescate de cuatro personas que habían quedado aisladas en la estancia Vista Alegre, en cercanías de la ciudad de Perito Moreno.

La compañía puso a disposición toda la logística necesaria para llevar adelante la operación: aportó maquinaria especializada y recursos operativos, trabajando a través de una empresa contratista.

El equipo estuvo conformado por maquinistas, supervisores operativos, personal especializado en Seguridad e Higiene y la Gerencia de Operaciones de la firma. Todo el procedimiento se realizó en estricta articulación con las autoridades locales y organismos oficiales intervinientes en la emergencia.

Desde la empresa destacaron que esta acción refleja su compromiso permanente con las comunidades donde desarrollan sus actividades y subrayaron el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado para brindar respuestas rápidas, seguras y efectivas ante situaciones de crisis climática.