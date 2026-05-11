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La comunidad de Perito Moreno y localidades vecinas inició una campaña solidaria para ayudar a las familias afectadas por el incendio y la explosión ocurrida en un complejo de departamentos durante la noche del domingo, tragedia que dejó tres personas fallecidas y varios heridos.

Además del edificio donde se produjo la explosión, otras casas ubicadas a varios metros del epicentro también sufrieron importantes daños materiales, dejando a numerosas familias con pérdidas y necesidades urgentes.

Ante esta situación, vecinos y organizaciones locales comenzaron a recibir donaciones para asistir a los damnificados. En Perito Moreno, la colecta se realiza en el Mercado Concentrador de Productores, ubicado sobre avenida San Martín al 1200, donde durante toda la jornada reciben distintos elementos para colaborar con las familias afectadas.

Entre las principales necesidades se encuentran colchones, ropa de abrigo, alimentos y todo tipo de elementos que puedan ser de utilidad para quienes atraviesan este difícil momento.

Campaña solidaria también en Los Antiguos

La solidaridad también se hizo presente en la localidad de Los Antiguos, donde vecinos y organizaciones impulsaron una nueva campaña de donaciones para colaborar con las familias afectadas. En el lugar se reciben frazadas, ropa, calzado, alimentos y distintos elementos de primera necesidad destinados a quienes atraviesan este difícil momento .

Las donaciones pueden acercarse a partir de las 15:00 horas en la oficina del diputado Fernando Pérez, ubicada en calle Tehuelches 482.

“Todo suma, nada es poco. Gracias por compartir y sumarte”, expresaron desde la campaña solidaria, convocando a toda la comunidad a colaborar con las familias afectadas por esta tragedia que conmociona a la región.