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Un joven de 23 años denunció en la Comisaría de Perito Moreno que perdió su billetera y detectó que quien la había encontrado intentó hacer una compra con una de sus tarjetas. La causa fue caratulada como estafa y quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras.

Según relató a los efectivos que estaban de turno en la dependencia policial, alrededor de las 16:10 del domingo 25 fue a un local de ropa ubicado sobre la avenida San Martín, en el sector conocido como ex Mattar. En ese lugar advirtió que ya no tenía su billetera negra marca Everlast, con un cordón marrón.

En su interior llevaba documentación personal, tarjetas de crédito y débito del Banco Santa Cruz, una tarjeta de Mercado Pago, una credencial de la Caja de Servicios Sociales, dinero en efectivo y una fotografía 4×4 de su padre. El denunciante calculó que tenía el monto de 90 mil pesos, además de cambio.

Lo notificaron por un intento de compra

A las 18:56 de ese mismo día recibió un correo electrónico y una notificación de Mercado Pago sobre una operación de compra fallida. La alerta indicaba que habían intentado utilizar una de sus tarjetas en el comercio “El Abasto”, ubicado sobre la calle Perito Moreno, entre Colón y Almirante Brown.

De ese modo, el joven fue hasta el local y le pidió a la propietaria revisar las cámaras de seguridad. Según dijo a las autoridades, en las imágenes vio que un adolescente con una chomba blanca intentó hacer la compra en el comercio indicado anteriormente.

Finalmente, el denunciante recorrió la ciudad y encontró a un menor en la plazoleta “Islas Malvinas”. Al acercarse a hablar con él e indagarlo por la situación, el adolescente le habría dicho que otro menor, cuya identidad desconocía, le había quitado la billetera. En el caso intervino personal de Niñez.