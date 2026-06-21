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Durante la noche del 20 de junio, la localidad de Perito Moreno fue escenario de un operativo policial que incluyó dos allanamientos simultáneos en el marco de una causa por robo que se encuentra en plena etapa investigativa.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División de Investigaciones de Perito Moreno en conjunto con efectivos de la Comisaría local, bajo directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 con asiento en Las Heras. Las diligencias se realizaron en domicilios ubicados sobre las calles Belgrano y 25 de Mayo, en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de localizar elementos de interés vinculados al hecho investigado.

Si bien la inspección realizada en ambos inmuebles no arrojó resultados positivos respecto del hallazgo de los elementos buscados, el operativo permitió un avance significativo en la investigación.

Según pudo saber La Opinión Austral, en el domicilio de calle 25 de Mayo, los efectivos policiales encontraron presente al presunto autor del hecho que dio origen a la causa. Esta circunstancia resultó determinante para las actuaciones posteriores, ya que permitió establecer contacto directo con el individuo investigado.

Siguiendo las directivas impartidas por la Secretaría de turno del juzgado interviniente, se procedió al secuestro de la vestimenta que el hombre tenía en ese momento, debido a su presunta vinculación con el episodio delictivo bajo análisis. Posteriormente, el sujeto fue notificado formalmente de la investigación en curso y fijó domicilio a disposición de la Justicia, quedando sujeto al avance de la causa.

La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Las Heras, que deberá evaluar los elementos recolectados durante los procedimientos y determinar los próximos pasos procesales.