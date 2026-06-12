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En la localidad de Perito Moreno, personal de la División Cuartel 12° de Bomberos desplegó este viernes un operativo de rescate en altura luego de un llamado de emergencia que advertía sobre una presunta descarga eléctrica en una vivienda ubicada sobre calle Lidia Martínez, en el barrio 5 de Octubre.

El aviso se registró cerca de las 11:47 horas, lo que motivó la rápida salida del móvil 612, que llegó al lugar para evaluar la situación y coordinar las primeras acciones de asistencia.

La víctima no sufrió una descarga eléctrica

Una vez en el domicilio, los bomberos constataron que el hombre no había sufrido una electrocución, sino una descompensación de salud mientras se encontraba en el techo de la vivienda. Esta situación generó dificultades para su descenso, debido a la altura y las condiciones del lugar.

Ante la complejidad del operativo, se sumó la unidad de rescate móvil 1022, especializada en intervenciones de este tipo.

Maniobras y asistencia médica

Con maniobras específicas de rescate en altura, el personal logró descender al hombre de forma segura, evitando mayores riesgos durante la operación. Finalizado el rescate, la víctima fue asistida en el lugar por profesionales de la salud.

Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al nosocomio local para una evaluación más completa.

En el operativo también intervinieron efectivos de la Comisaría local y personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado, quienes colaboraron en la seguridad de la escena.