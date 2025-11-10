Your browser doesn’t support HTML5 audio
La reciente muerte de Héctor “Chama” Paulasa produjo un profundo pesar en la comunidad de Perito Moreno.
El burrero falleció el 3 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y sus restos fueron velados el 6 de noviembre en Perito Moreno. Tenía 70 años.
Desde el Club Hípico de Perito Moreno lamentaron la triste noticia del fallecimiento de Paulasa a quien destacaron como “gran persona y burrero de nuestra localidad”.
“Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”, añadieron.
Por su parte, la concejal Pamela Pesoa también manifestó sus condolencias.
“Con profundo pesar despedimos a Héctor Leonelo Paulasa. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, acompañándolos con respeto y afecto en este difícil momento”, señaló mediante un comunicado.
“Héctor fue un vecino querido, una persona de valores, siempre dispuesto a tender una mano. Su partida deja un gran vacío en la comunidad. Que descanse en paz, y que su recuerdo permanezca vivo en quienes lo quisieron y compartieron con él tantos momentos”, concluyó.
También el sitio “Burreros del Sur” se sumó al último adiós. “Hoy queremos despedir a un amigo burrero de la ciudad de Perito Moreno. Amigos que se nos adelantan y que dejan en sus familias y amigos mucha tristeza”, expresaron.
