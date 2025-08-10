Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del viernes en Perito Moreno pudo haber terminado con un hecho lamentable, pero la rápida y coordinada respuesta de los bomberos voluntarios del Cuartel 12ª evitó que un principio de incendio en un vehículo se convirtiera en una emergencia de mayor magnitud.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el llamado de alerta ingresó pasadas las 21 horas, momento en el que se despachó de inmediato una dotación compuesta por tres efectivos. El equipo llegó al lugar en cuestión de minutos y procedió a controlar la situación aplicando protocolos de intervención para este tipo de siniestros.

Para sofocar las llamas se utilizó una línea de ataque y un extintor portátil, logrando frenar la propagación del fuego en pocos instantes. Posteriormente, los bomberos desconectaron la batería del vehículo, una medida preventiva que evita posibles reactivaciones del foco ígneo y reduce el riesgo de descargas eléctricas.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y los daños materiales fueron mínimos, lo que dejó al hecho en un susto más que en una tragedia. No obstante, la intervención volvió a poner en relieve la importancia de la capacitación constante y el equipamiento adecuado con el que cuentan los cuerpos de bomberos de la región.