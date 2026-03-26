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Un principio de incendio se registró durante la noche del miércoles en una sucursal del Banco Santa Cruz ubicada en la localidad de Perito Moreno, generando preocupación entre vecinos y autoridades. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas y fue rápidamente controlado por personal de bomberos.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado en el entretecho del edificio, en una zona cercana a los cajeros automáticos. La situación fue advertida por un vecino, quien dio aviso a la guardia de la comisaría local.

El comisario Alarcón explicó en diálogo con el medio Sensaciones Multimedio que, tras recibir la alerta, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. “Un vecino alertó sobre un principio de incendio en el entretecho del banco. Enviamos personal policial para cortar el tránsito en la zona y dimos aviso a las entidades correspondientes y a la gerencia”, detalló.

Dos autobombas trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego evitando su propagación hacia otros sectores del edificio.

De acuerdo a la información preliminar, los daños serían únicamente materiales, afectando principalmente el entretecho y el cableado, sin comprometer documentación ni bienes esenciales de la entidad bancaria.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, aunque las pericias continuarán para determinar el motivo del siniestro.

Personal policial y de bomberos permanece en el lugar realizando tareas de enfriamiento y verificación para garantizar la seguridad total del edificio.