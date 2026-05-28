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La justicia federal de Santa Cruz decidió suspender el juicio contra AIA y CEL. Ambos jóvenes, radicados en la localidad de Perito Moreno, enfrentaban cargos por tenencia simple de estupefacientes tras una serie de allanamientos realizados en agosto de 2022. La resolución, firmada por Mario Reynaldi, estableció un año de “probation” bajo reglas de conducta estrictas que incluyen desde aportes monetarios al sistema de salud público hasta presentaciones mensuales ante la Gendarmería Nacional.

AIA es un hombre de 32 años que actualmente espera una oportunidad laboral en la Minera Santa Cruz y tiene dos hijos a cargo, ofreció una reparación de 200.000 pesos destinados al Hospital Distrital “Oscar H. Natale”. Por su parte, CEL, un joven barbero de 24 años que vive con su madre, aportará 100.000 pesos al mismo nosocomio, pagaderos en dos cuotas. Ambos deberán, además, realizar tareas comunitarias en instituciones locales, una medida que busca devolverle a la comunidad de Perito Moreno parte de la tranquilidad afectada por el hecho delictivo.

La oportunidad de la “probation”

Con la anuencia de la fiscalía, el juez Mario Reynaldi consideró la falta de antecedentes y la escasa cantidad de droga secuestrada para evitar el juicio oral. Los imputados prometieron alejarse de los excesos y reportarse mensualmente ante Gendarmería.

Uno de los detenidos tras ser capturado por la Policía. FOTO: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Según consta en el acta de la audiencia, el fiscal Gastón Franco Pruzan, no se opuso a la suspensión del juicio, argumentando que se trataba de “una respuesta acorde y adecuada a los hechos imputados”. Esta postura fue fundamental para que el tribunal avanzara con la probation, entendiendo que la escala penal del delito permitía una condena de ejecución condicional.

Según pudo saber La Opinión Austral, el magistrado fue claro al establecer las reglas de juego para el próximo año. AIA y CEL deberán abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas o estupefacientes de manera pública y ostensible, no podrán portar armas y tienen prohibido cometer nuevos delitos. Para asegurar el cumplimiento, se les ordenó realizar presentaciones mensuales ante el Escuadrón Perito Moreno de la Gendarmería Nacional Argentina para “justificar que siguen viviendo en el domicilio” declarado. El incumplimiento de cualquiera de estos puntos podría revocar el beneficio y llevarlos directamente al banquillo de los acusados en un juicio oral.

El caso

El fallo judicial al que tuvo acceso La Opinión Austral detalló los operativos realizados en 2022, donde se hallaron cigarrillos de marihuana y pequeñas dosis de cocaína. Ahora, uno de los implicados espera entrar a la mina mientras el otro sigue cortando el pelo, ambos bajo la atenta mirada de la justicia. Los hechos que originaron esta causa se remontan a la mañana del 18 de agosto de 2022.

Entre lo secuestrado habían elementos como balanzas de precisión. FOTO: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

En aquel entonces, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina irrumpió en los domicilios de los imputados. En la casa de CEL, se encontraron 0,19 gramos de cocaína y 7,93 gramos de marihuana.

Por otro lado, en el operativo en la vivienda de AIA, fue algo más extenso. Allí se hallaron 68,26 gramos de marihuana distribuidos en cigarrillos de manufactura casera, semillas y flores, además de envoltorios encontrados dentro de un Ford Ka.

A pesar de estas cantidades, la justicia calificó la conducta como “tenencia simple de estupefacientes”, un escalón por debajo del tráfico, lo que permitió esta salida elegante del proceso penal La defensa, ejercida por Gastón Morillo, hizo hincapié en la voluntad de sus asistidos de reparar el daño. En el caso de AIA, incluso se solicitó que sus ocho horas mensuales de trabajo comunitario en la Municipalidad pudieran adaptarse a su futuro horario minero de “14 por 14”.