El personal de la Comisaría de Perito Moreno tuvo un avance significativo y veloz en la investigación del robo ocurrido en el comercio “El Negrito“, ubicado en Rivadavia 673. Las acciones han permitido no solo la detención del presunto autor material, sino también la recuperación íntegra de los 58.668 millones de pesos que habían sido sustraídos en la madrugada del pasado 13 de noviembre.

La situación conmocionó a la localidad por la cuantía del botín, se resolvió gracias a la articulación entre el personal a cargo de la dependencia policial, el personal del Gabinete Criminalístico y el análisis exhaustivo de las grabaciones de seguridad. Los uniformados actuaron con rápidez y lograron la detención antes de que el ladrón se de a la fuga.

El dinero recuperado. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

El hecho había sido denunciado por el damnificado, un ciudadano de apellido Rivera Rolliano (35), a las 08:10 horas de ese día. El delincuente accedió al local tras forzar el pestillo de seguridad de una ventana posterior, ingresó al entretecho del baño donde se encontraban las dos mochilas con el efectivo y se las llevó. El lapso estimado del ilícito se situó entre la 01:00 y las 08:00 horas.

Inicialmente, el comerciante solo pudo aportar un nombre como posible sospechoso. Sin embargo, la investigación dio un giro decisivo: “Aproximadamente a las 15.00 ya se tenía encaminado el punto de investigación… y con datos claros se solicitó directiva al Juzgado de Las Heras”, dijeron fuentes ligadas al proceso.

El comisario mayor Pablo Méndez en el procedimiento. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Aunque el comerciante le manifestó a los efectivos el nombre de la persona de quien sospechaba, el elemento fundamental que permitió “determinar fehacientemente la autoría” fue el aporte de las cámaras de seguridad, informaron las fuentes consultadas por el diario La Opinión Austral.

El hombre identificado como principal imputado, que hoy se encuentra privado de su libertad, es de apellido García. Se estableció que García no era un empleado fijo, sino un “changarín que ayudaba en el negocio de manera circunstancial y tenía acceso al local”, lo que explica su conocimiento sobre el escondite del dinero.

Personal de la División de Investigaciones. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Tras la orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras, se concretó la detención. García continúa alojado en las instalaciones de la seccional, ya fue indagado y, dado a eso, ya se levantó la incomunicación”. Hasta el momento, y conforme a la investigación, “no se logra involucrar a otra persona” en el hecho.

El dato más relevante para la víctima y la comunidad es la recuperación total del dinero. A pesar de que en un principio se hablaba de la recuperación del “grueso” del efectivo, se pudo confirmar posteriormente que “se encontró todo el dinero sustraído”. Esto representa un final lleno de éxito para la fuerza de seguridad“.