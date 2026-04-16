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En una intervención que refleja el trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad en el norte santacruceño, un allanamiento realizado en la localidad de Perito Moreno permitió recuperar una bicicleta denunciada como sustraída, en el marco de una causa que continúa en etapa investigativa bajo la órbita judicial.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento tuvo lugar el pasado 14 de abril y fue llevado adelante por personal del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, en conjunto con efectivos de la División Comisaría local. La medida había sido previamente ordenada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 con asiento en la ciudad de Las Heras, a partir de elementos reunidos durante la investigación que orientaban hacia un domicilio específico de esa localidad.

Según se informó, el objetivo del allanamiento era verificar la posible presencia de un rodado denunciado como robado. Tras la irrupción en la vivienda y la correspondiente requisa, los uniformados lograron secuestrar una bicicleta que, de acuerdo con las primeras pericias y cotejos, guardaría relación directa con el hecho denunciado.

El hallazgo no solo permitió recuperar el bien sustraído, sino que también aportó un elemento clave para avanzar en la reconstrucción del hecho y en la identificación de responsabilidades. En este tipo de delitos, que muchas veces parecen menores pero afectan directamente la vida cotidiana de los vecinos, la recuperación de los objetos representa un alivio concreto para las víctimas y un mensaje claro en términos de prevención.

Según pudo saber este diario, por disposición del juzgado interviniente, una persona quedó vinculada a la causa y debió establecer domicilio, quedando sujeta a las medidas procesales que se dispongan en el avance del expediente. Mientras tanto, la bicicleta recuperada permanece bajo resguardo policial, a disposición de la Justicia.