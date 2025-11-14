Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio de inseguridad se registró este 13 de noviembre en Perito Moreno: delincuente robó una millonaria suma de dinero de un comercio, aunque luego fue detenido por las autoridades.

En horas de la mañana de esa jornada, la División Comisaría Perito Moreno inició actuaciones por un hecho delictivo ocurrido en un local ubicado sobre calle Rivadavia.

Según indicó el denunciante, durante la madrugada desconocidos ingresaron al comercio tras forzar una ventana situada en la parte posterior. Desde un sector interno del edificio se llevaron dos mochilas que contenían una gran cantidad de dinero.

Todo se habría producido durante la madrugada. De inmediato, personal policial comenzó las primeras diligencias con el apoyo de efectivos de Criminalística de Los Antiguos y de la División de Investigaciones de la localidad.

Cerca de las 19:50 del miércoles, y en el marco de la investigación, se libró una orden judicial de allanamiento emitida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 con asiento en Las Heras. Personal de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad detuvo a un hombre mayor de edad, quien quedó alojado en la dependencia en carácter de incomunicado.

Durante el procedimiento realizado en una vivienda del barrio Hípico, se encontró parte del dinero denunciado como robado. Luego, el personal actuante amplió la búsqueda en función de nuevos datos y logró ubicar el resto del efectivo en una chacra lindante.

El dueño del predio autorizó el ingreso policial, lo que permitió el secuestro de la suma faltante, que estaba oculta en un galpón. Con la presencia de testigos hábiles, se contabilizó un monto superior a $ 58.000.000.

El detenido permanece alojado a disposición del Juzgado interviniente, mientras continúan las diligencias a cargo de la dependencia actuante.