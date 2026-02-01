Una importante pérdida de gas en la vía pública encendió las alarmas este sábado por la tarde en Perito Moreno y obligó a desplegar un operativo preventivo de gran magnitud que incluyó evacuaciones, asistencia técnica especializada y la participación coordinada de múltiples organismos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo establecer que todo comenzó con un llamado de alerta que ingresó a las 13:20 horas al abonado de emergencias 100, solicitando la presencia de Bomberos por una fuga de gas en calle Gendarmería Nacional, entre Almirante Brown y Raúl Salguero. Personal de la División Cuartel 12ª de Perito Moreno acudió de inmediato y, al arribar, constató una pérdida de consideración proveniente de un caño principal, un escenario que por sus características implica riesgo potencial de explosión, intoxicación y afectación de viviendas cercanas.

Frente a esta situación, se activó el protocolo preventivo y se dispuso la evacuación escalonada en un radio de hasta 300 metros a la redonda. Esta medida, que puede resultar drástica a simple vista, responde a criterios técnicos vinculados a la posible acumulación de gas y a la necesidad de minimizar cualquier fuente de ignición en el área. Vecinos del sector fueron informados y retirados temporalmente mientras se trabajaba para neutralizar la contingencia.

El personal de SPSE realizando las labores. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La intervención no se limitó al resguardo perimetral. A las 14:50 horas, Bomberos proveyó equipos de respiración autónoma al personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que debía ingresar a la zona crítica para realizar tareas en un pozo donde se acumulaba agua. El retiro de ese líquido era indispensable para acceder al punto de la pérdida y proceder al cierre del suministro. El uso de equipos ERA resultó clave para permitir que los operarios trabajaran en un ambiente potencialmente contaminado, reduciendo el riesgo de inhalación de gases.

El operativo contó además con una fuerte presencia institucional. Autoridades del Departamento Zona V y el propio ministro de Seguridad supervisaron las tareas en el lugar, en una señal de la importancia asignada al incidente y a la necesidad de coordinar decisiones en tiempo real. En este tipo de eventos, la cadena de mando y la articulación entre áreas técnicas y políticas suelen ser determinantes para sostener la eficacia del despliegue.

Participaron también fuerzas policiales, personal de Salud, representantes de la empresa prestadora del servicio de gas, Defensa Civil y otros actores vinculados a la gestión de emergencias. Cada uno cumplió un rol específico, desde el ordenamiento del tránsito y el control del perímetro, hasta la evaluación de posibles síntomas en la población cercana.

Una vez controlada la fuga, se desarrollaron tareas posteriores de carácter preventivo. Equipos recorrieron distintos sectores de la ciudad brindando información a los vecinos sobre síntomas de intoxicación por gas, como mareos, dolor de cabeza o náuseas, y sobre la importancia de ventilar adecuadamente los ambientes ante cualquier sospecha.