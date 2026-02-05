Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento judicial realizado en un establecimiento rural de la zona norte de la provincia de Santa Cruz volvió a poner el foco en los controles sobre la propiedad del ganado y en una problemática que desde hace años preocupa al sector productivo: las irregularidades en la tenencia de animales y el delito de abigeato. Esta semana, personal del Departamento de Seguridad Rural, a través de la División Operaciones Rurales (D.O.R.) de Perito Moreno, llevó adelante un allanamiento en la Estancia Pampa Verdum, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad de Las Heras.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, se pudo saber que el operativo incluyó tareas específicas de campo, propias de este tipo de intervenciones, como el rejunte y recuento de los animales ovinos presentes en el establecimiento. Fue en ese marco que los efectivos constataron la existencia de ovejas con señales diversas, un dato clave dentro de la actividad ganadera. Las señales -marcas que identifican la propiedad de los animales- son el principal elemento de registro para los productores y su diversidad sin documentación respaldatoria encendió las alertas de los investigadores.

Según se informó oficialmente, no pudo acreditarse de manera fehaciente la procedencia ni la titularidad de una parte del ganado presente en el lugar. Frente a esa situación, y conforme a las facultades otorgadas por la orden judicial, se procedió al secuestro de veintinueve ovinos. Los animales quedaron bajo resguardo de la dependencia interviniente, donde permanecerán hasta tanto se avance con las diligencias necesarias para establecer quiénes son sus legítimos propietarios.

Por el momento, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas a medida que se analicen los datos recabados. El objetivo central es determinar con precisión la procedencia de los animales y deslindar responsabilidades, en un contexto donde el ordenamiento de la actividad ganadera resulta clave para la economía regional.