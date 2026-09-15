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Durante el mediodía de este martes, efectivos de la Policía de Santa Cruz lograron interceptar y sacar de circulación a un camión de cargas con bandera de la República de Chile, cuyo conductor transitaba bajo un severo estado de ebriedad a escasa distancia del acceso a la localidad de Perito Moreno.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se desencadenó a las 12:50 horas en inmediaciones del puesto de control de la División Unidad Operativa Caminera “Cabo Linares”. En ese momento, los agentes de guardia que custodiaban el sector observaron con preocupación cómo, a unos 200 metros de la dependencia y con dirección hacia la unidad, se aproximaba un tractocamión de gran porte realizando maniobras erráticas e imprudentes. Segundos después de avanzar en forma zigzagueante sobre el pavimento, el vehículo de carga se detuvo de manera intempestiva sobre la misma cinta asfáltica, generando un riesgo inminente para el resto de los automovilistas que circulaban por la zona.

Ante la peligrosidad de la maniobra, la comisión policial acudió de inmediato a verificar la situación. Al ser abordado por los uniformados, el chofer del transporte argumentó verbalmente que se había visto obligado a frenar abruptamente por sufrir inconvenientes mecánicos en una de las cubiertas. Sin embargo, al realizar la inspección visual sobre la unidad, los efectivos constataron que los neumáticos se encontraban en perfecto estado de conservación y rodaje. Pese al hallazgo, el conductor manifestó su intención de reanudar el viaje de forma inmediata, lo que encendió aún más las sospechas de los agentes sobre su estado psico-físico.

El frente del camión tras ser secuestrado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Siguiendo los protocolos de seguridad vial, la policía procedió a exigir la documentación obligatoria para transitar y le sometió al test de alcoholemia con el equipo de medición provisto en el puesto. El resultado del alcohotest confirmó los peores temores: el conductor arrojó una concentración de 1,31 gramos de alcohol por litro de sangre, un índice extremadamente elevado que anula los reflejos al volante y que duplica ampliamente los límites que regían antes de las normativas de erradicación del alcohol en la conducción.

Frente a la contundencia de la prueba, las autoridades le notificaron las implicancias del procedimiento y la vigencia irrestricta en el territorio provincial de la Ley de Tolerancia Cero de Alcohol al conducir (Ley N° 3484). En consecuencia, se labró la correspondiente acta de infracción y se ejecutó el secuestro preventivo de la unidad completa: un tractocamión marca Scania dominio SDKL 27-8, un semirremolque dominio KYLG-85 y la licencia de conducir del infractor.

Ambos rodados quedaron depositados en calidad de secuestro a disposición del Tribunal de Faltas municipal correspondiente.