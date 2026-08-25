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En Perito Moreno, este lunes, se registró una contingencia que encendió las alarmas en las inmediaciones del Pasaje Julio Argentino Roca, a pocos metros de las instalaciones de la Radio Municipal. Un principio de incendio registrado sobre un cerco vivo y vegetación arbórea amenazó con propagarse rápidamente hacia una cortina forestal linterna, en una zona donde la densidad de la arboleda representa un riesgo latente ante cualquier foco ígneo desenfrenado.

El incidente se inició pasadas las 20:30, momento en que el personal de la comisaría local que patrullaba la jurisdicción advirtió la presencia de humo y llamas sobre la parte alta de un árbol. Ante la posibilidad concreta de que el viento o la combustión natural de la madera seca propagaran el fuego hacia la vegetación contigua, los uniformados dieron aviso de inmediato a la central de emergencias.

A las 20:33, la dotación de la División Cuartel 12° de Bomberos arribó al lugar e inició de inmediato las maniobras de contención. Los efectivos constataron que el fuego se concentraba sobre la estructura vegetal con amenaza directa hacia el entorno verde lindante. Sin perder tiempo, el equipo desplegó una línea devanadera de alta presión para atacar el foco de manera directa y enfriar la zona afectada.

El despliegue operativo concluyó a las 20:58, tras completar no solo la extinción total del fuego sino también las indispensables tareas de remoción de restos incandescentes y sofocación de brasas. Este trabajo técnico de remoción resulta decisivo en la zona patagónica para evitar que el material vegetal conserve calor interno y pueda reavivar el fuego horas más tarde por efecto del viento.

Gracias al trabajo coordinado entre la comisaría de Perito Moreno y la dotación de bomberos, la situación fue neutralizada por completo sin que se registraran heridos entre el personal interviniente ni daños materiales a las estructuras o edificios públicos vecinos.