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Un hombre de 41 años terminó detenido por la Policía de Perito Moreno tras la denuncia de su pareja, quien lo acusó de violentarla frente a los hijos menores de edad que tienen en común. La mujer sufrió una herida en la cabeza y fue asistida en el Hospital Distrital. El hombre también tenía lesiones.

A través de una llamada anónima, alguien alertó sobre una persona herida tras una pelea. Los efectivos de la Comisaría local fueron hasta el lugar y encontraron a una mujer afuera de uno de los departamentos. La ciudadana tenía lesiones visibles y dijo que su marido le había golpeado en la cabeza con el mango de un cuchillo.

En otro departamento del mismo complejo, los policías hallaron al hombre con una herida en la muñeca derecha. El individuo se mostraba colaborativo y que parecía estar bajo los efectos del alcohol. Ambos fueron llevados al centro de salud, donde los asistieron por lesiones leves.

Sus hijos menores presenciaron todo

En la vivienda también estaban los dos hijos menores de la pareja. Por lo que personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia intervino para asistirlos. Además, la Dirección de la Mujer acompañó a la denunciante a la Oficina de Violencia Doméstica, donde inició el trámite para solicitar medidas cautelares.

Mientras la mujer realizaba la denuncia por la lesión sufrida, el personal del Gabinete Criminalístico llevaba a cabo las pericias en la casa. Los uniformados levantaron muestras de manchas rojizas y secuestraron un cuchillo tipo carnicero.

Finalmente, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. La Secretaria Penal ordenó que luego de cumplirse los plazos legales debía pasar a estar detenido e incomunicado por disposición del magistrado interviniente.