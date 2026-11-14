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Un episodio de tensión se registró este viernes en Perito Moreno, cuando un hombre se roció con combustible y amenazó con prenderse fuego en el edificio donde funciona el área de Discapacidad, ubicado sobre Perito Moreno al 600.

La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar y motivó un operativo de emergencia. Tras conocerse lo ocurrido, efectivos policiales y personal de Bomberos acudieron al inmueble para intervenir y evitar que el hombre concretara la amenaza.

El procedimiento se desarrolló en las inmediaciones del edificio, donde los equipos de emergencia trabajaron para controlar la situación y resguardar la integridad física del involucrado y de las demás personas presentes.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el episodio ni los motivos que llevaron al hombre a tomar esa decisión. Tampoco se difundió información oficial sobre cómo concluyó el operativo.

Se aguarda información de las autoridades para conocer el resultado de la intervención y el estado de salud del hombre.