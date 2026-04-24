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Luego de una seguidilla de amenazas de tiroteos que generaron preocupación en la comunidad educativa de todo el país, autoridades y fuerzas de seguridad llevaron adelante una charla preventiva, enfocada en seguridad, bullying y delitos digitales.

La actividad se desarrolló en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 5 y estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones y Narcocriminalidad, en conjunto con la Oficina de Niñez y la Defensoría Local. También participó la subsecretaría de DINAF, representada por la doctora Ana Paula Martínez.

Desde la institución educativa destacaron la importancia de este tipo de iniciativas: “Hoy se llevó a cabo en el colegio una charla por parte de la subsecretaría de DINAF, la doctora Ana Paula Martínez y personal de la policía y DDI. El objetivo fue abordar cuestiones vinculadas a situaciones de seguridad y prevención. Nos parece fundamental seguir trabajando en estas temáticas para fortalecer la prevención en la comunidad educativa”.

Amenazas en redes sociales y prevención escolar

Durante el encuentro se abordaron problemáticas actuales que afectan a estudiantes, especialmente la circulación de mensajes con amenazas a instituciones educativas a través de redes sociales. Estas situaciones, que se replicaron en distintos puntos del país, encendieron las alertas en las autoridades.

En este contexto, los especialistas brindaron herramientas para que los estudiantes sepan cómo actuar ante este tipo de hechos, a quién acudir y cómo evitar la difusión de contenido que pueda generar pánico o desinformación.

Otro de los ejes centrales de la charla fue el bullying y los delitos cibernéticos, problemáticas cada vez más presentes en el ámbito escolar. Se hizo hincapié en la importancia de la prevención, el acompañamiento y la denuncia en casos de acoso o situaciones de violencia digital.

Asimismo, se destacó el rol de la familia y la escuela en la detección temprana de estos casos, promoviendo un entorno seguro y de confianza para los estudiantes.

Finalmente, las autoridades remarcaron la importancia de reforzar la presencia policial en las inmediaciones de los establecimientos educativos como medida preventiva, en el marco de un trabajo conjunto para brindar mayor seguridad y tranquilidad a la comunidad.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca prevenir situaciones de riesgo y fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y los organismos de seguridad.