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Perito Moreno volvió a contar con el servicio pleno del Cuartel de Bomberos luego de que el personal decidiera levantar el autoacuartelamiento que se extendió por más de 40 días.

La medida fue dejada sin efecto tras los anuncios del Gobierno Provincial sobre la recomposición salarial para la Policía de Santa Cruz y el Servicio Penitenciario.

De esta manera, el cuartel retomó su funcionamiento habitual y quedó nuevamente en condiciones de responder a incendios, rescates, accidentes y cualquier otra emergencia que requiera la intervención del personal especializado.

La restitución de la operatividad representa un alivio para la comunidad, ya que los bomberos cumplen un rol fundamental en la prevención y atención de situaciones de riesgo.

Después de más de un mes de conflicto, Perito Moreno vuelve a contar con un servicio esencial que resulta indispensable para la protección de la población.