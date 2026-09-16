Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Nicolás Pereyra se encontraba detenido por robo agravado en la Comisaría de Perito Moreno, de donde era oriundo, y perdió la vida tras el incendio que se desató en una de las celdas el sábado 12 de septiembre. A horas de la noche de ayer, martes 15, la familia despidió sus restos en un sentido velatorio.

La muerte de Pereyra se produjo a consecuencia del accionar de su compañero de celda, Oscar Emiliano Olivera, quien prendió fuego un colchón y prendas de ropa como forma de reclamo. Olivera estaba privado de su libertad desde diciembre por un homicidio.

Oscar Emiliano Olivera incendió el colchón y prendas de ropa en la celda.

Como consecuencia del siniestro, otras personas debieron recibir asistencia médica. En total, fueron atendidos tres detenidos y siete efectivos policiales que participaron del operativo de emergencia que causó temor en la sociedad durante el fin de semana, ya que había rumores de internos que habían escapado tras el incendio.

Sobre eso, el comisario mayor José Britos, director de la Dirección General Regional Zona Norte confirmó a La Opinión Austral que todos recibieron el alta médica. Asimismo, informó que los otros tres detenidos que habían sido evacuados fueron reubicados en otras dependencias de la zona, como medida preventiva.

La víctima era oriunda de Perito Moreno.

Las despedidas al hombre

La Municipalidad de Perito Moreno comunicó que los restos de Pereyra fueron velados desde las 21:00 en la Sala Velatoria Municipal. Su traslado al cementerio local está previsto para este miércoles 16 de septiembre, aunque el horario todavía no fue confirmado.

Desde el municipio expresaron sus condolencias a la familia y a los allegados de Pereyra, y elevaron una oración por su eterno descanso y por la fortaleza de sus seres queridos. Vecinos expresaron sus condolencia con la familia de la víctima, es especial con la madre, Liliana.

El incendio se registró en el sector de alojamiento de detenidos de la Comisaría de Perito Moreno.

También se sumó al mensaje de despedida el Club San Lorenzo de Perito Moreno, institución de la que Pereyra era hincha y donde era conocido cariñosamente como “El Gordo Nico”. “Joven, hincha y siempre presente alentando al Cuervo, así serás recordado con cariño por toda la familia azulgrana”, expresaron desde el club.

La institución acompañó a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y aseguró que siempre habrá un lugar para Nico en la hinchada de San Lorenzo.