La Policía de Santa Cruz desplegó un operativo de prevención y control en las rutas que atraviesan la estepa, con especial atención en los sectores turísticos de la región norte. El procedimiento, a cargo de la División Unidad Operativa Caminera Tehuelches, incluyó patrullajes, controles vehiculares y la asistencia a dos visitantes que habían quedado varadas en plena travesía hacia la Cueva de las Manos.

Durante la tarde del sábado, los efectivos trabajaron sobre la Ruta Provincial N° 39 y la Ruta Nacional N° 40, arterias fundamentales que conectan localidades y puntos de interés turístico de la región. Además de los controles de rutina, en los que se verificó documentación y condiciones de los vehículos, los policías brindaron a los conductores información actualizada sobre el estado de transitabilidad, un dato clave en una zona donde las inclemencias climáticas y las condiciones de ripio suelen jugar malas pasadas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el episodio más significativo se produjo en cercanías del Cañadón Pinturas, uno de los paisajes más emblemáticos de la meseta patagónica. Allí, dos mujeres que se dirigían hacia el sitio arqueológico de la Cueva de las Manos quedaron varadas con su camioneta. Tras recorrer a pie un tramo hasta llegar nuevamente a la ruta, pidieron ayuda a un conductor que pasaba por el lugar. Minutos más tarde, el personal policial acudió al auxilio y logró movilizar el vehículo, lo que permitió que las turistas continuaran viaje hacia la localidad de Perito Moreno.

La Policía provincial destacó el compromiso de su personal y agradeció la colaboración del automovilista que, sin dudarlo, prestó ayuda a las mujeres. La jornada terminó con un balance positivo: sin accidentes que lamentar y con la satisfacción de haber brindado seguridad y acompañamiento a quienes se animan a descubrir los paisajes únicos del norte santacruceño.