El personal de la Comisaría de la localidad de Perito Moreno investiga un caso de “lesiones leves” en el que un adolescente de 14 años resultó lesionado tras ser golpeado por un joven de 18 años identificado como T.P.. El incidente ocurrió en el sector Mirador, entre las calles Islas Malvinas y Tránsito Pesado.

Según el informe policial al que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho se desencadenó tras denuncias de daños en una vivienda. Los agentes, al llegar al lugar, se encontraron con dos menores de 14 y 13, quienes mencionaron que un individuo conocido como “El Borgen” sería el responsable de arrojar piedras a las casas.

En ese momento, se presentó en el lugar T.P. en una camioneta Ford Ranger blanca. El hombre intentó acercarse a los menores para obtener información sobre el responsable de los daños a su vivienda. Uno de los menores (el de 14 años que al principio brindó un nombre falso), se acercó al joven de 18 años, quien aprovechó la situación para propinarle un golpe de puño en el rostro.