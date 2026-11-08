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Un joven de 23 años denunció haber recibido amenazas de un hombre que se movilizaba en un Volkswagen Vento azul en la localidad de Perito Moreno. El conductor lo increpó cuando pasaba cerca de él y, minutos después, volvió por la avenida y se detuvo frente a su domicilio, conoció La Opinión Austral.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 19 horas del sábado 7 de noviembre. El denunciante, que resultó ser cabo de la Policía de Santa Cruz, le comentó a las autoridades que la situación se dio cuando regresaba a pie al lugar donde vive. En un determinado momento vio acercarse un auto que aceleraba y hacía sonar el caño de escape.

Seguidamente, al pasar junto a él, el conductor bajó la ventanilla y le dirigió amenazas. Luego continuó circulando en el rodado a alta velocidad, dio la vuelta y frenó frente a la vivienda del joven efectivo policial, donde volvió a intimidarlo.

En ese momento salió de la casa un vecino, quien, de acuerdo con su testimonio, vio al conductor descender del vehículo con un arma de fuego corta, de color gris, y amenazar al denunciante. El vecino intervino para impedir que se acercara y el joven manifestó a los policías que sintió temor por la situación.

El trámite legal fue radicado en las instalaciones de la Comisaría de Perito Moreno y la causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras. A través del testimonio del damnificado, la Policía pudo identificar al presunto autor como un hombre conocido como “Guachín”.