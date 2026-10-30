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Personal de la Comisaría de Perito Moreno intervino el jueves pasado en un procedimiento de tránsito en la esquina de las calles Raúl Salgueiro y Perito Moreno. El operativo terminó con un hombre demorado y un Ford Ka rojo secuestrado por personal de Tránsito de la Municipalidad local.
El pedido de apoyo policial se realizó a las 17:15 horas. Al llegar al sitio, los efectivos encontraron a los inspectores con el vehículo detenido. Según el parte, el conductor permanecía dentro del auto, que estaba en marcha, y presentaba signos de estar en aparente estado de ebriedad.
Los agentes le solicitaron en varias oportunidades la documentación y que descendiera del rodado, pero el hombre no accedió. Cuando finalmente bajó, comenzó a insultar al personal policial, conoció La Opinión Austral a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.
Ante esa situación, los efectivos lo contuvieron con la fuerza mínima e indispensable y lo trasladaron hasta las instalaciones del Hospital Distrital para que fuera examinado por personal médico e identificado.
En paralelo, personal de Tránsito de la localidad de la zona norte santacruceña secuestró el vehículo, que quedó estacionado en el depósito judicial a disposición del Juzgado de Faltas.
El certificado emitido desde el centro de salud indicó que tenía aliento etílico. A las 17:50 ingresó detenido en la dependencia policial de Perito Moreno por infracción a los artículos 46, 47 y 48 del Código de Faltas Provincial, Ley 3125/10. Tomó conocimiento el juez de Paz.
Una vez cumplidos los plazos legales y tras un examen médico, el hombre recuperó la libertad.
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