La mañana del domingo se vio interrumpida por la emergencia de un accidente en la Ruta Ex 40, a pocos kilómetros del casco urbano de Perito Moreno. Cerca de las 10 horas, un Volkswagen Gol Trend que se desplazaba en dirección sur perdió el control y terminó volcando a unos siete metros de la calzada, quedando con severos daños materiales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el conductor -único ocupante del vehículo- habría perdido el dominio del rodado en una curva de la ruta, posiblemente debido a la escarcha y al estado resbaladizo del pavimento. Inmediatamente, automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia, que actuaron con rapidez y precisión.

Un móvil de Bomberos a metros del lugar donde quedó el rodado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una dotación de la División Cuartel 12° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz se hizo presente en el lugar y, tras asegurar el área, procedió a la extricación del conductor, que había quedado atrapado parcialmente dentro del habitáculo. La maniobra se realizó con el uso de elementos hidráulicos y bajo estrictos protocolos de seguridad, en coordinación con el personal médico del nosocomio local.

El hombre fue inmovilizado sobre una tabla rígida y trasladado en ambulancia hacia el Hospital Distrital de Perito Moreno, donde recibió atención inmediata. Los profesionales confirmaron luego que se encontraba fuera de peligro, con lesiones leves y un fuerte estado de shock producto del impacto.

También intervino personal de la Comisaría local, que llevó adelante las actuaciones correspondientes y realizó las pericias de rigor para determinar las causas del siniestro. Según los primeros datos, el vehículo habría mordido la banquina antes de volcar, aunque no se descartan otras hipótesis vinculadas a las condiciones climáticas y la visibilidad reducida durante la mañana.