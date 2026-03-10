Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes en la Ruta Provincial 43, a unos 22 kilómetros de la localidad de Perito Moreno, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger perdió el control del vehículo tras realizar una brusca maniobra para esquivar un guanaco que cruzó inesperadamente la calzada.

El episodio, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, terminó afortunadamente sin víctimas fatales ni heridos de gravedad. Tanto el conductor como la mujer que lo acompañaba fueron asistidos por personal sanitario y presentaron lesiones leves.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el siniestro ocurrió en horas de la mañana cuando la camioneta circulaba por la Ruta Provincial 43.

En ese contexto, el conductor se encontró de manera repentina con un guanaco que cruzaba la ruta. Según trascendió, el conductor intentó evitar atropellar al animal realizando una maniobra brusca. Esa acción provocó que perdiera el control del rodado, lo que derivó en el vuelco de la camioneta sobre la banquina.

La camioneta quedó a metros de la calzada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El impacto generó un importante susto tanto para los ocupantes del vehículo como para otros automovilistas que transitaban por el lugar en ese momento. A pesar de la violencia del vuelco, el resultado fue menos grave de lo que podría haberse esperado en una situación de estas características.

Tras el accidente, se dio aviso a las autoridades y rápidamente acudieron al lugar efectivos de la División Comisaría Perito Moreno junto con personal del Hospital Zonal de la localidad.

Los profesionales de la salud realizaron la revisión correspondiente al conductor y a su acompañante, quienes presentaban lesiones de carácter leve. Ambos fueron asistidos y trasladados para controles médicos preventivos, aunque se confirmó que su estado no revestía gravedad.