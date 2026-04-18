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Un incendio registrado durante la tarde del viernes en Perito Moreno generó momentos de tensión en un edificio municipal, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación y evitar consecuencias más graves. El foco ígneo se desató en las instalaciones de la Dirección de la Juventud, ubicadas sobre la avenida San Martín, una zona de constante circulación y actividad.

El episodio se produjo en horas de la tarde, cuando por causas que luego serían determinadas como accidentales, se inició un foco de incendio en el sector de la cocina del edificio. Las llamas afectaron parte del cielorraso y provocaron una importante acumulación de humo que se extendió hacia otros espacios, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Ante la emergencia, intervino personal de la División Cuartel 12°, que acudió con rapidez tras el alerta. Al arribar, los efectivos desplegaron un operativo técnico que incluyó, en primera instancia, el corte preventivo de los suministros para evitar mayores riesgos.

El trabajo no se limitó a la extinción de las llamas. Una vez controlado el foco, los bomberos realizaron una verificación de las oficinas linderas para descartar la propagación del incendio, además de llevar adelante tareas de ventilación forzada que permitieron disipar el humo acumulado y restablecer condiciones seguras dentro del edificio.

En paralelo, se confirmó que un operario resultó con lesiones leves como consecuencia del incidente. El mismo fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local para una evaluación más exhaustiva, encontrándose fuera de peligro.

Las primeras pericias indicaron que el origen del siniestro estuvo vinculado a la manipulación de líquidos inflamables en cercanía de una fuente de calor, una combinación que suele derivar en este tipo de episodios cuando no se toman las precauciones adecuadas