Bomberos de Perito Moreno intervinieron de manera preventiva este viernes por la presencia de un panal de avispas en una vivienda.

Durante la tarde, personal de la División Cuartel 12ª acudió a un domicilio ubicado en el pasaje Delfín Tejedor al 1600, tras el llamado de una vecina que alertó sobre un enjambre que representaba un peligro para quienes residen en el lugar.

En ese contexto, se desplegó de forma preventiva la línea devanadera de la unidad 1022 para resguardar el sector ante cualquier eventualidad vinculada al fuego. Luego se realizó la remoción y neutralización del panal localizado en uno de los muros de la casa, lo que permitió eliminar el riesgo de picaduras para la familia y los vecinos del sector.

Finalmente, la situación quedó controlada y la propietaria recuperó la tranquilidad.

“Recordamos a la comunidad que, ante la presencia de enjambres en zonas urbanas, no deben intentar manipularlos por cuenta propia y deben dar aviso inmediato a los especialistas”, dijeron desde la Superintendencia de Bomberos.