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Bomberos de Perito Moreno intervinieron este lunes ante un principio de incendio en una conocida estación de servicio.

Cerca de las 10:30, personal de la División Cuartel 12ª acudió de urgencia tras un alerta por fuego en un automóvil.

Al llegar con la unidad operativa 1022, constataron un foco ígneo en el interior de un Renault 19, donde material textil —mantas— entró en contacto con una fuente de calor.

Las llamas fueron controladas en primera instancia por trabajadores de la estación mediante el uso de extintores manuales.

Luego, la dotación realizó una inspección técnica para verificar la extinción total y descartar riesgos en la zona de surtidores.

Gracias a la rápida detección y al aviso oportuno, no se registraron heridos ni daños de consideración.