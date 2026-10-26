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Un incidente vial que generó sorpresa y zozobra entre los vecinos del noroeste santacruceño se registró durante la tarde de este domingo en la localidad de Perito Moreno. Una camioneta de gran porte perdió la trayectoria habitual en una esquina transitada del casco urbano y terminó incrustada en el interior de una zanja de riego, obligando al despliegue urgente de las fuerzas de seguridad y bomberos para neutralizar riesgos mayores en la vía pública.

El hecho se desencadenó minutos antes de las 19:50 horas en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca. Por causas que son materia de peritaje e investigación prevencional, el conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del rodado y terminó desviándose hacia el margen de la calzada, quedando el vehículo fuertemente atascado sobre el canal de escurrimiento agrícola que atraviesa ese sector de la localidad.

Ante el impacto y la amenaza inminente de un desperfecto mecánico, el propio automovilista reaccionó de manera rápida utilizando un extintor portátil sobre el sector del motor para sofocar cualquier atisbo de ignición o sobrecalentamiento en las líneas de combustible. De forma simultánea, los transeúntes dieron aviso a la guardia de la División Cuartel 12° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

Al arribar al sitio del accidente, los agentes desplegaron un protocolo de intervención preventiva. Según pudo saber La Opinión Austral, la dotación procedió a la desconexión técnica de la batería de la pick-up para interrumpir el flujo eléctrico, eliminando así cualquier posibilidad de cortocircuito o incendio posterior mientras el rodado continuaba encajado en la estructura del canal.

El operativo se llevó a cabo en un marco de estricta coordinación junto al personal de la Comisaría Seccional local, cuyos efectivos se encargaron de delimitar el perímetro, cortar el tránsito vehicular en las arterias aledañas y brindar resguardo al conductor y a los transeúntes que se agolparon en el lugar.

Transcurridos diez minutos de intensas labores, entre las 19:50 y las 20:00 horas, el personal de bomberos logró dejar la zona completamente asegurada. Sin reporte de personas lesionadas ni daños a terceros, la dotación dio por finalizadas las tareas y retornó a su base operativa sin registrar novedades de gravedad.