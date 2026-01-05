Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer se acercó a la Comisaría de Perito Moreno y realizó una denuncia por un caso de lesiones leves del que fue víctima uno de sus hijos a manos de su padre, ex marido de la ciudadana. Según supo La Opinión Austral, el hecho ocurrió cuando su ex buscó a sus dos hijos menores de edad que tienen en común, con el fin de pasar tiempo con ellos. El retorno de los menores con la progenitora se concretó a las 00:00 horas.

Posteriormente, el hijo de 11 años, entre lágrimas, relató a su madre que su progenitor, luego de finalizar unas compras y al arribar a su domicilio ubicado en la zona de las calles Tecwin Robert y Laguna Del Desierto, específicamente en una cabaña, lo tomó del brazo. El hombre lo habría llevado hasta el interior de su vivienda y lo arrojó con fuerza, provocando que el menor golpeara contra una mesa.

El relato del menor continuó indicando que, tras el golpe inicial, su padre continuó agrediéndolo físicamente mediante golpes con su mano en la zona de su espalda baja. Como resultado de estos hechos, el menor resultó con lesiones leves, conforme a la certificación médica que se adjuntó al expediente. Debido a la naturaleza de la denuncia que involucra a menores de edad, se dio inmediata intervención a la Dirección de Niñez para que tome las medidas de resguardo.