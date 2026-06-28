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En las primeras horas de este domingo se registró un motín en la Comisaría Primera de Pico Truncado, donde debieron intervenir efectivos policiales, personal de Infantería y dotaciones de Bomberos ante la situación interna.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando 13 detenidos que se encuentran alojados en el interior de la dependencia policial iniciaron una revuelta.

En el lugar se desplegó un importante operativo de seguridad que incluyó la presencia de la Infantería de Santa Cruz y equipos de Bomberos de Santa Cruz, quienes trabajaron en conjunto para contener la situación y resguardar el perímetro de la comisaría.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte de calles en las inmediaciones de la dependencia policial, mientras se evaluaba la evolución del conflicto interno.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre posibles heridos ni sobre las causas que habrían desencadenado el motín.