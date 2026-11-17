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Una vecina de Pico Truncado contrató el servicio de una página de invitaciones digitales para que preparen un video para el cumpleaños de su hija, pero terminaron estafándola por casi un millón de pesos. La mujer abrió un enlace que le habían mandado a través de WhatsApp y, a partir de eso, su celular comenzó a registrar fallas.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Primera, el contacto con el servicio se había iniciado a través de Facebook. La mujer contó que, antes de recibir el video, pagó $5.000 desde su cuenta del Banco Patagonia mediante una transferencia.

Luego, el 13 de noviembre, cerca de las 21 horas, abrió desde WhatsApp el enlace que le habían enviado desde el supuesto emprendimiento. De acuerdo con su relato a las autoridades, el teléfono se apagó de manera repentina durante unos cinco minutos, conoció La Opinión Austral.

Una vez que volvió a encenderlo, se activó la cámara y, al intentar entrar a la aplicación del banco, el aparato volvió a apagarse. En la pantalla aparecía un mensaje de actualización del sistema que, según manifestó a las autoridades, no podía cancelar.

Finalmente, cuando recuperó el funcionamiento del celular, ingresó a su cuenta y advirtió que faltaban $779.000. La denunciante indicó a la Policía que el dinero había sido transferido ese mismo día, a las 21:17, a una cuenta cuyo titular no reconoció.