La tranquilidad en Pico Truncado se vio interrumpida a las 02:44 horas del viernes 28 de noviembre de 2025, cuando la División Comisaría Primera inició actuaciones judiciales de oficio bajo la carátula de “desaparición” ante el Juzgado de Instrucción N° 1.

El denunciante, un joven de 19 años, informó que su progenitora había protagonizado una discusión con su hermana de 14 años. Tras el enfrentamiento, la adolescente tomó una mochila y se retiró del domicilio, lo que generó una inmediata búsqueda y la posterior denuncia formal.

La situación de incertidumbre se mantuvo hasta las 05:03 horas, momento en que se presentó una ampliación de la denuncia que cambiaría el curso de los acontecimientos. En esta nueva declaración, la pareja del denunciante, recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de la hermana de la menor desaparecida.

El contenido del mensaje fue vital: la ciudadana informó la ubicación exacta donde se encontraba la joven. Inmediatamente, la denunciante se dirigió al lugar indicado y observó que la menor estaba caminando por la calle Julio Roca, específicamente en el sector conocido popularmente como “el clásico“.

Tras ser localizada, la adolescente fue puesta a resguardo y se presume que, tras las diligencias de rigor, fue reintegrada a su entorno familiar bajo la supervisión de las autoridades competentes. Este incidente, que comenzó con una fuga juvenil tras un conflicto intrafamiliar, concluyó exitosamente gracias a la comunicación directa.