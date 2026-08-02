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Un nuevo episodio de fuerte impacto sacude a Pico Truncado. Durante la madrugada del sábado, un automóvil que había sido robado días atrás mediante el uso de un arma de fuego fue hallado completamente envuelto en llamas en un camino rural cercano a la cantera municipal. Las pericias realizadas por Bomberos determinaron que el incendio fue intencional, abriendo una nueva línea de investigación sobre el destino del vehículo y el posible trasfondo del hecho.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando un llamado alertó sobre un vehículo incendiándose en un sector alejado del casco urbano. De inmediato, una dotación de la Unidad Sexta de Bomberos se trasladó hasta el lugar junto con efectivos de la División Comisaría Segunda de la Policía de Santa Cruz.

Al arribar, los rescatistas encontraron un automóvil envuelto en llamas, con el fuego afectando gran parte de su estructura. El personal desplegó las tareas necesarias para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia los pastizales y el entorno.

Una vez extinguido el incendio, el procedimiento no concluyó allí. Debido a las características del caso y a la posibilidad de que el lugar contuviera evidencia de interés para la investigación, las autoridades dispusieron una consigna policial permanente para preservar la escena hasta la llegada de los especialistas en pericias durante la mañana.

Con las primeras luces del día, los peritos comenzaron un exhaustivo trabajo sobre los restos del automóvil. El análisis técnico permitió descartar un desperfecto mecánico o eléctrico como origen del fuego y confirmó que el siniestro había sido provocado de manera deliberada.

La conclusión de los especialistas dio un giro a la investigación, ya que además se estableció que el vehículo siniestrado era un Chrysler que había sido robado días atrás en un violento episodio ocurrido en la intersección de las calles Kuester y Güemes.

Aquel hecho había generado preocupación entre los vecinos debido a que, según trascendió, el auto fue sustraído mediante la utilización de un arma de fuego, lo que evidenciaba un alto grado de violencia por parte de los delincuentes.