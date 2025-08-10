Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada de este domingo en Pico Truncado dejó una nueva postal de imprudencia al volante, cuando un automovilista, en evidente estado de ebriedad, protagonizó un choque contra una trafic, intentó escapar del lugar y finalmente fue interceptado por personal de Tránsito Municipal. El episodio, que culminó con la retención del vehículo, vuelve a poner en debate los riesgos que implica manejar bajo los efectos del alcohol y la urgencia de reforzar la conciencia vial.

Según confirmaron fuentes policiales, el incidente se produjo poco antes de las 7:00 de la mañana, cuando el conductor impactó contra una trafic perteneciente a una empresa en la esquina de Gobernador Gregores y Mariano Moreno. Lejos de detenerse para asumir su responsabilidad, el implicado optó por abandonar la escena, lo que motivó un rápido operativo de búsqueda.

La alerta fue emitida desde la Seccional Primera, que notificó a la Dirección de Tránsito Municipal sobre la ubicación del rodado sospechoso en calle Córdoba. Al arribar, los inspectores encontraron al conductor, que presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol. El test de alcoholemia, realizado de inmediato, confirmó la presunción: el resultado fue positivo, obligando a proceder con la retención preventiva del vehículo, tal como lo establece la normativa vigente.

El procedimiento se llevó adelante sin incidentes. Desde la Dirección de Tránsito recordaron que la alcoholemia positiva es una infracción grave contemplada por la Ley Nacional de Tránsito, que prevé multas, inhabilitaciones y la retención del vehículo. También insistieron en que conducir bajo los efectos del alcohol no solo incrementa las posibilidades de provocar accidentes, sino que multiplica la gravedad de sus consecuencias.