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Personal de la Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Perón, en el marco de una investigación por un delito contra la integridad sexual. Los detalles de las tareas fueron compartidas por la Policía de Santa Cruz con La Opinión Austral.

El operativo se llevó a cabo después del mediodía del martes pasado, 15 de septiembre, en cumplimiento de una orden judicial que incluía el allanamiento, la requisa personal y el secuestro de elementos vinculados con la causa. El procedimiento fue instruido por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos incautaron 20 teléfonos celulares y tres cámaras de fotos y video.

Los dispositivos quedaron a disposición de la sede judicial interviniente y serán sometidos a las pericias correspondientes. El análisis del material permitirá avanzar en la investigación y determinar si contiene